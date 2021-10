Deputado Federal Cássio Andrade (PSB) é eleito uma das 50 personalidades mais influentes do Pará

Nascido na capital baiana, Cássio Andrade é filho do também político Ademir Andrade e Sandra Maria Coelho Andrade. Estudou Direito, na Universidade da Amazônia, em Belém do Pará, de 1999 a 2004.

Cássio Andrade iniciou sua carreira política candidatando-se ao cargo de deputado estadual em 2002, alcançando o posto de suplente naquele ano. Já no pleito de 2004, concorreu ao cargo de vereador pelo PSB, elegendo-se o mais jovem vereador de Belém, com cerca de 6.341 votos válidos. Em 2006, elegeu-se como deputado estadual, acumulando cerca de 10.893 votos válidos. Em 2018, Cássio foi eleito deputado federal pelo Pará, no primeiro turno das eleições, alcançando cerca de 130.768 votos.

Cássio Andrade é um deputado muito atuante e se posiciona em pautas de extrema relevância para a população paraense. Destacam-se:

Frente Parlamentar em Defesa do Consumidor de Energia e uma subcomissão vinculada à Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, ambas destinadas a investigar cobranças abusivas, bitributação e outras irregularidades praticadas pelas concessionárias de energia elétrica, e propor medidas que solucionem esses problemas;

PL 1519/2019, que propõe a utilização social de madeiras apreendidas, destinando-as à construção de embarcações apropriadas para o transporte escolar, por mestres carpinteiros navais, com apoio do FNDE;

PEC que estendeu o direito à licença-maternidade para a mãe que adotar criança de qualquer idade, com duração de 180 dias.