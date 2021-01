Vacinação contra Covid-19 tem início nos municípios da Região Araguaia

O 12º Centro Regional de Saúde, órgão vinculado a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (SESPA), recebeu nesta terça-feira, 19, a primeira remessa contendo 6.289 doses de vacina Coronavac para o início da vacinação nos municípios da Região Araguaia. As vacinas foram recebidas pela diretoria do órgão e outras autoridades no aeroporto de Conceição do Araguaia no período da manhã.

À tarde, teve início a distribuição das vacinas para os 15 municípios da região, que poderão iniciar de imediato a imunização em públicos prioritários, como profissionais da saúde que atuam no combate a Covid-19, idosos e indígenas aldeados, conforme o Plano Paraense de Vacinação – PPV/Covid-19, disponível no site: http://saude.pa.gov.br/sespa, que prevê que posteriormente a vacinação será estendida para outros públicos. (Da Redação)