Mulher foragida por homicídio é presa durante operação policial em Rio Maria

Uma mulher foragida da Justiça foi presa no início da noite desta terça-feira (20), durante a Operação Saturação, desencadeada pela Polícia Militar em Rio Maria, no sudeste paraense. A ação integra os esforços do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR-XIII), sob a coordenação do coronel Formigosa, para reforçar a segurança no município.

A prisão ocorreu por volta das 18h25, na Avenida Rio Maria, esquina com a Avenida 08, no setor Vila Nova. A guarnição da VTR 1702, composta pelo cabo PM Paulo Diniz e soldado PM Rocha, realizava rondas quando foi abordada por populares que reconheceram a foragida.

Trata-se de Pamela Gabriela de Jesus Lima, contra quem havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Única de Rio Maria (TJPA), referente ao artigo 121, §2º do Código Penal – que trata do crime de homicídio qualificado. O mandado tem o número 0800006-26.2024.8.14.0047.01.0002-23.

Diante da informação, os policiais localizaram e abordaram Pamela, que não resistiu à prisão e não houve necessidade do uso de algemas. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria e apresentada ao delegado de plantão, Dr. Júnior, para os procedimentos legais. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da Polícia Militar)