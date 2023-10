CONHEÇA OS CONSELHEIROS TUTELARES ELEITOS EM REDENÇÃO

Neste domingo (1) ocorreu a eleição para o Conselho Tutelar, este ano 7.638 pessoas decidiram sair de suas casas para participar dessa votação que não é obrigatória. Essa campanha foi atípica das anteriores, com bastante mídia e articulações.

No fim do dia, já foram divulgados os resultados. Pelo número de votantes ser menor, a apuração é mais rápida. Dos 21 candidatos, os eleitos foram os 5 mais votados, 2 homens e 3 mulheres.

1º LUGAR



KATARYNE CAMPOS – eleita em primeiro lugar com 912 votos. Ela foi uma grande surpresa, já se candidatou anteriormente e ano passado tirou apenas 70 votos. Esse ano ela foi a mais votada, tendo um número bastante expressivo para o cargo de conselheiro.

2º LUGAR



Joãozinho Rodrigues – Foi reeleito com 795 votos. No seu primeiro mandato, foi eleito em primeiro lugar com 662 votos e esse ano, aumentou o seu prestígio e terá seu segundo mandato. Ele é presidente de dois time esportivos em Redenção, o Halley Futebol Clube e o Schalk’s.

3ºLUGAR

José Vitor – Eleito 691 votos, ele é um jovem de apenas 21 anos, acadêmico de Farmácia e cristão. Logo na sua primeira candidatura, despontou em terceiro lugar. Ele também é filho do atual vereador Renival.

4º LUGAR



RAQUEL ROCHA – Reeleita com 556 votos. Ela tem destaque pela sua atuação no meio evangélico, ela é missionária da igreja Assembleia de Deus, congregação Bethesda. Nas eleições passadas, ela foi eleita no terceiro lugar com 430 votos.

5ºLUGAR



IVONETE MONTELO – Eleita com 531 votos, ela é formada em serviço social e já desenvolvia projetos sociais com crianças e adolescentes na igreja e no projeto ‘Águias Miris’. Anteriormente, ela já ocupou o cargo de conselheira tutelar e conselheira municipal. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)