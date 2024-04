Conceição do Araguaia: Polícia Militar prende trio com drogas

Três homens foram flagrados com drogas dentro do carro em que estavam, na manhã deste domingo (21), em conceição do Araguaia.

Os agentes realizavam rondas quando avistaram três homens dentro de um carro tentando fugir em direção ao Beiradeiro. Na Avenida Couto Magalhães a guarnição conseguiu abordar o veículo modelo GOL cor prata placa HKT-9431.

Durante busca veicular, foram encontrados 28 gramas de maconha, um cigarro da mesma substancia já pronto para o consumo e R$450,00 em espécie.

O trio junto com o carro e o material apreendido foi apresentado na Delegacia de Policia Civil de Conceição do Araguaia, para medidas que o caso requer. (A Notícia Portal/Luiz Pereira)