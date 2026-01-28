INSS vai monitorar redes sociais para prevenir fraudes

Com o objetivo de investigar possíveis fraudes em benefícios, o Instituto Nacional da Previdência Social (INSS) vem monitorando postagens suspeitas nas redes sociais.

A iniciativa objetiva garantir as conformidades das declarações de beneficiários com suas práticas reais, sobretudo com o objetivo de coibir quem recebe auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

Como vai funcionar?

A fiscalização tem como objetivo identificar publicações que indiquem possíveis inconsistências nas informações fornecidas pelos beneficiários. Entre os exemplos estão postagens de pessoas realizando atividades que podem não ser compatíveis com uma condição médica declarada, como problemas ortopédicos ou depressão.

As ireegularidades podem levar o INSS a convocar o beneficiário para novas perícias, a fim de reavaliar a necessidade do benefício.

Apesar do aumento dos relatos sobre benefícios suspensos em razão de postagens contraditórias, ainda não há dados oficiais que comprovem essa prática. A situação tem gerado receio entre os beneficiários, que temem que fotos de eventos ou atividades possam resultar em revisões ou até no cancelamento dos pagamentos. Embora não exista monitoramento formal das redes sociais, a presença online dos titulares tornou-se uma preocupação constante.

Como evitar problemas com o INSS

Para evitar perder o benefício, beneficiários devem seguir algumas orientações: