A manifestação feita por Bolsonaristas que não aceitam o resultado da eleição do último domingo teve início na tarde desta segunda-feira (31). A interdição era pacífica e o tráfego era liberado várias vezes no dia. Agora nenhum carro pode ser impedido de passar, mas a manifestação pode continuar, com a presença dos que quiserem participar.

