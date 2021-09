Imposto de Renda: 5º lote de restituição abre consulta nesta quinta

O valor total a ser pago é de R$ 562 milhões e os recursos serão depositados em 30 de setembro; 358.162 contribuintes receberão o dinheiro

A Receita Federal informou que abrirá as consultas ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda 2021, relativo ao ano-base de 2020, nesta quinta-feira (23/9), a partir das 10h. Também haverá restituições residuais de anos anteriores.

O valor total a ser pago é de R$ 562 milhões e os recursos serão depositados em 30 de setembro. Entre prioritários e não prioritários, 358.162 contribuintes receberão a restituição no quinto lote.

De acordo com a receita, os contribuintes com prioridade legal são:

– idosos acima de 80 anos (4.955);

– contribuintes entre 60 e 79 anos (47.465);

– contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave (4.927)

– contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério (19.211)

As consultas poderão ser feitas na página da Receita na internet e no aplicativo do órgão para tablets e smartphones. Pelas plataformas, o contribuinte poderá saber, ainda, se há ou não pendências que impeçam o pagamento da restituição, ou seja, se ele está na conhecida “malha fina” da receita.

Para isso, basta acessar o “extrato” do leão no site, no chamado e-CAC (Centro Virtual de Atendimento).(Informações Metrópoles)