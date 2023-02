Tucumã: Polícia Civil prende pai acusado de ter estuprado a filha de 15 anos, deficiente mental, em Ribeirão Preto (SP)

Neste sábado (4), policiais da Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, no sul do Pará, prenderam Onofre dos Santos, foragido desde 2021, cumprindo Mandado de Prisão Preventiva expedido pela Vara de Violência Doméstica de Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo. O homem é acusado de ter estuprado a própria filha de 15 anos de idade, portadora de deficiência mental.

Foi por meio de uma matéria exibida no programa Cidade Alerta, da TV Record, e publicada no Youtube, que delegados e investigadores da Polícia Civil, em Tucumã, dispensaram atenção para descobrir o paradeiro do acusado.

Segundo a mãe da vítima, o ex-companheiro, fugiu para Belém, capital do Pará. Porém, a mulher havia denunciado que ele tinha parentes também em Tucumã, para onde resolveu mudar e se esconder durante todo esse tempo.

Em novembro passado, os investigadores tiveram uma informação crucial para a captura do homem, que vivia na Agrovila do Cuca, na zona rural, a cerca de 22km da sede do município.

Foram várias incursões realizadas a fim de prender Onofre. Porém, nunca coincidia de ele voltar para o local em que dormia. Neste sábado, as buscas pelo acusado chegaram ao fim. Ele foi finalmente preso.

Conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Tucumã, ele preferiu o silêncio, ao ser procurado pela Reportagem. Porém, a ex-mulher, mãe da vítima, gravou um vídeo em que ele confessa o crime.

Onofre dos Santos passou por exame de corpo de delito e se encontra preso numa cela da Delegacia de Tucumã, à disposição da Justiça, que providenciará os trâmites a fim de recambiá-lo para Ribeirão Preto.

(Colaborou o repórter Jucelino Show, de Tucumã