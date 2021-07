Governo do Pará anuncia plano de retomada das aulas presenciais

O plano de retomada será apresentado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) através de um comunicado nas redes sociais do Governo do Estado e TV Cultura. Após apresentação, o plano será submetido às entidades do setor.

De acordo com um comunicado divulgado pelo Governador do Pará, Helder Barbalho, o retorno das aulas está previsto para o dia 2 de agosto e será possível graças ao avanço da vacinação contra a covid-19 nos últimos meses.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará (Sintepp), as aulas presenciais só deveriam retornar no mês de setembro, quando todos os trabalhadores da educação já teriam recebido a segunda dose da vacina contra a covid-19.

Outra reivindicação da categoria é que o retorno aconteça de forma escalonada, gradual, até a imunização completa de todos os profissionais que atuam nas escolas. O sindicato também cobra suporte do estado para a adoção de medidas como distanciamento, uso de álcool em gel e máscaras em todas as unidades de ensino.