Um corpo de um homem foi encontrado na tarde dessa sexta-feira, 23, no rio Araguaia, entre os municípios de Couto Magalhães, no Tocantins, e Conceição do Araguaia, no sul do Pará. Segundo informações, o corpo foi encontrado por um pescador, que informou a PM de Conceição do Araguaia, que por sua vez, acionou a Polícia Militar do Tocantins para remover o corpo e proceder a identificação da vítima, considerando o cadáver foi encontrado mais próximo do lado tocantinense do rio Araguaia.