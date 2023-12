32 ANOS DE ÁGUA AZUL DO NORTE: prefeitura promove show em comemoração do aniversário da cidade.

Em comemoração aos 32 anos da cidade de Água Azul do Norte, a Prefeitura Municipal preparou uma programação especial para os munícipes na avenida Paulo Guimarães.

As comemorações começam nesta sexta-feira (8) com duas atrações. Uma delas, a dupla PH e Michel, cantando seus sucessos “Cambaleando”, “Cabelão Preto”, “Disk Recaída” e outros. No mesmo dia, se apresenta ‘Márcia, a Fenomenal’, cantando “Desliga o 4G”, Papel e Caneta”, “Indefesa” e outras.

No sábado (9), um grande ícone do piseiro na atualidade “Zé Vaqueiro” que já implacou vários sucessos como “Coladin” uma das músicas mais tocadas no Brasil em 2023. Ele também é a voz dos sucessos “Eu tenho Medo”, “Meu Mel” e outros.

História:

Água Azul do Norte foi emancipada de Parauapebas em 1991, hoje tem 18.080 e cada dia tem se consolidado com a sua grande potência econômica, o agronegócio. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)