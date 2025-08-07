Motorista bêbado bate em loja e vai parar na delegacia em Xinguara

Na noite de quarta-feira (6), por volta das 18h30, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Rua Duque de Caxias, esquina com a Rua 03, em Xinguara (PA).

Durante a Operação Saturação, uma equipe do 17° BPM chegou ao local e constatou que um carro modelo Gol havia batido de frente na loja J B Motos. O motorista apresentava claros sinais de embriaguez, com comportamento descontrolado e agressivo.

Por estar colocando em risco a vida de outras pessoas e sem condições de se controlar, os policiais precisaram algemá-lo antes de levá-lo para a Delegacia de Polícia Civil de Xinguara junto com o veículo. (A Notícia Portal/ Samuel Dias)