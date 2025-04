Transcanadá: Estado entrega primeiro trecho pavimentado e garante mais asfalto

A estrada Transcanadá, que liga as cidades de Canaã dos Carajás e Água Azul do Norte, sudeste do Pará, teve seu primeiro trecho pavimentado entregue hoje (4). Durante a solenidade oficial, o governador Helder Barbalho assinou o convênio para a continuidade do asfalto até a vila Curitibano, às margens da rodovia PA-279.

Durante o evento, o chefe do executivo estadual destacou a importância da obra para integração e desenvolvimento regional. “É um importante investimento de integração e aproximação para a região do sudeste do Pará. E com isto, possamos dar acesso e uma melhor mobilidade, garantindo o trânsito e o tráfego com segurança para os usuários, escoamento da produção rural, fortalecendo a agricultura e a pecuária, além de valorizar os imóveis da região, gerando emprego e renda, fazendo com que o desenvolvimento possa acontecer”, destaca o governador.

A conclusão de 26 km de asfalto, entregues nesta sexta-feira, foi por meio de um projeto viabilizado por um convênio entre o Governo do Estado e Prefeitura de Canaã dos Carajás.

O trabalho de pavimentação é um passo importante para que a estrada se torne um eixo central de ligação entre os municípios, oferecendo mais conforto e segurança aos motoristas. Para aqueles que já enfrentaram as dificuldades em estradas não pavimentadas, a mudança é significativa.

Gilberto Martins da Silva, taxista que atua na região, compartilhou suas experiências. “Quando chovia, era muito difícil trafegar, tinha alagamentos e precisávamos procurar outros caminhos para chegar ao destino. Agora, com o asfalto, melhorou bastante”, afirmou.

Além da melhoria nas condições de tráfego, a Transcanadá é vista como um vetor de crescimento econômico. Com a pavimentação, a expectativa é que haja um aumento no fluxo de pessoas e mercadorias entre as cidades, facilitando o acesso a serviços essenciais e oportunidades comerciais.

O governador anunciou ainda que há planos para a continuidade do projeto, com mais trechos a serem pavimentados. Isso representa um compromisso do governo estadual em investir na infraestrutura da região, visando melhorar a qualidade de vida dos habitantes e fomentar o desenvolvimento regional. (A Notícia Portal/ Ronan Frias (SECOM/ Fotos: Marcelo Lelis/ Agência Pará).