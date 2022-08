10 Desembargadores do Pará são investigados em operação da PF

Em mais uma Operação envolvendo o Governo do Estado do Pará a Polícia Federal em conjunto com a Procuradoria-Geral da República (PGR), amplia a lista de pessoas investigadas na operação “Quem indica”.

Durante o cumprimento dos mandados, expedidos pela ministra Nancy Andrighi, foram encontrados um caderno de anotações na residência do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. Ainda na quinta-feira mais 6 desembargadores foram investigados e alvos da operação: Ronaldo Vale, Nazaré Saavedra, Roberto Maia Bezerra e Edviges Lobato. A operação ainda investiga mais dois desembargadores aposentados: Diraci Nunes Alves e Raimundo Holanda Reis

O esquema

A investigação apura uma sistema de apadrinhamento de nomeações no Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) envolvendo a prática distribuição de salários e outros benefícios entre os envolvidos, popurlamente conhecida como “rachadinha”

A operação busca entender o fluxo dos recebimentos e contrapartidas ilegais no sistema judiciário, bem como evitar a destruição de provas pelos indiciados. Até o presente momento 10 desembargadores são investigados suspeitos de participação no esquema.