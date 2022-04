Valber assume o cargo de secretário de estado de Justiça e Direitos Humanos do Pará

Valbetanio Barbosa Milhomem foi empossado ao cargo de secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos do Pará (SEJUDH). A solenidade aconteceu na manhã desta terça-feira feira (05) na sede do órgão em Belém e contou com a presença de autoridades do Estado.

Valbetanio já assumia o cargo de secretário adjunto da (SEJUDH) desde fevereiro de 2021, e agora ele foi nomeado pelo Governador Helder Barbalho para assumir a titularidade da pasta.

SERVIÇOS: A SEJUDH conta com mais de 200 servidores e é o órgão do Estado onde estão concentrados importantes serviços na área de cidadania e direitos humanos, dentre estes, o programa de proteção e defesa do consumidor (PROCON); coordenação de proteção e defesa das mulheres, negros, indígenas, LGBT+, proteção de vítimas e testemunhas entre outros.

CURRÍCULO: Valbetanio tem 42 anos e é natural de Rio Maria – PA. Ele é formado em técnico agropecuário e direito. Nos anos de 2009 a 2016, Valber, como é chamado – assumiu o cargo de prefeito do município de Bannach. De 2015 a 2016, ele também assumiu o importante cargo de presidente da Associação dos Municípios do Araguaia Tocantins (AMAT Carajás); nos mesmos anos, Valber também assumiu o cargo de representante do Norte do Brasil na Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

“É uma secretaria muito importante para o estado, pois trata da defesa dos direitos humanos. Para mim é uma honra, sair da menor cidade do Pará e ser convocado para essa importante missão de representar o Estado, promovendo a defesa de importante classes” finalizou Valber.

