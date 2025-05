Tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo levam dois homens à prisão em Bannach

Segundo a PM, durante a ronda rural ostensiva, por volta das 14h, uma guarnição estava na vila Pista Branca, momento em que foi acionada e informada por um delegado da Polícia Civil do Pará que um homem, vulgo “Botão”, estava vendendo drogas ilícitas em sua residência, na vila Pista Branca.

Assim, os policiais se deslocaram ao local. Ao chegarem nas proximidades da casa, a PM teria observado dois indivíduos na frente da residência fazendo uso de substância análoga à maconha.

E, ao realizar a abordagem e busca pessoal, teria localizado no bolso da bermuda do vulgo “Botão” uma porção análoga ao crack (cinco gramas). No bolso da bermuda de outro homem, vulgo “Americano”, uma porção de sementes análoga à maconha.

Ainda segundo a PM, ao serem perguntados se havia mais substância ilícitas, eles informaram que sim e no interior da residência. Os acusados teriam dito, ainda, que aquele local era utilizado por eles como ponto de venda de drogas ilícitas.

Ao realizar buscas no interior da residência, os policiais teriam encontrado também uma porção análoga à maconha contendo (109 gramas), outra porção menor embalada pronta à venda e uma balança de precisão.

Ao continuar as buscas, foram encontrados dentro do sofá uma arma de fogo – tipo espingarda de calibre 28 – e duas munições intactas do mesmo calibre. Diante disso, os acusados e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Bannach para serem tomados os procedimentos cabíveis.

A PM contou que foi necessário o uso de algemas, para resguardar a integridade física da guarnição e dos acusados. (A Notícia Portal com informações CLEIDE MAGALHÃES, da redação do Fato Regional, com informações da PMPA)