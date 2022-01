Conceição do Araguaia: Homem morre na colisão entre duas motocicletas

Um acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas deixou uma vítima fatal e outra gravemente ferida. O fato ocorreu na noite de quarta-feira, 5, em Conceição do Araguaia, região sul do Estado. Os dois motociclistas, Célio Antônio Ferreira dos Santos, de 33 anos, e Ronyelle Araújo Rego, de 39 anos, foram conduzidos pelo SAMU 192 para o Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA). Célio Antônio morreu após ser hospitalizado.

Conforme a guarnição do 22º Batalhão da Polícia Militar “5 de março”, as duas motocicletas se chocaram violentamente no cruzamento entre as ruas 40 e 13, no bairro Vila Cruzeiro, área sul do perímetro urbano de Conceição do Araguaia. Segundo a PM, o motociclista Célio Antônio, que faleceu horas após ser hospitalizado, não estava usando o capacete quando sofreu o acidente, o que teria agravado as lesões.

As duas motocicletas envolvidas no acidente, que ficaram bastante danificadas, foram apresentadas pela guarnição policial na Delegacia de Polícia Civil de Conceição do Araguaia, tendo sido informada a ocorrência aos proprietários dos veículos e aos familiares das vítimas. A Polícia Civil deverá instaurar inquérito para investigar as causas desse grave acidente de trânsito.

(Com informações: Correio de Carajás)