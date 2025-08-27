México passa EUA e se torna o 2º maior comprador de carne brasileira

Em meio ao tarifaço comercial determinado pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o México ultrapassou os norte-americanos e se tornou, em agosto deste ano, o segundo maior comprador da carne bovina do Brasil, atrás apenas da China.

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (27/8) pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec).

A ascensão mexicana no ranking dos maiores destinos da carne brasileira acontece em um momento no qual as exportações do produto para os EUA estão em queda.

A carne bovina do Brasil, que já era taxada em 26,4%, passou a ser alvo de uma tarifa adicional de 50% estipulada pelo governo Trump. O Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina.

Números: Segundo os dados da Abiec, no período entre os dias 1º a 25 de agosto de 2025, foram exportadas 10,2 mil toneladas de carne bovina brasileira para o México, o que representou um volume de US$ 58,8 milhões. No mesmo período, os embarques do produto para os EUA somaram 7,8 mil toneladas movimentando US$ 43,6 milhões.

Ainda de acordo com a Abiec, os embarques para o México já vinham registrando crescimento antes mesmo do tarifaço dos EUA. Os EUA também foram ultrapassados por Rússia e Chile, ambos com 7,9 mil toneladas.

Exportação de carne para os EUA desaba: De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) – comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que vem liderando as negociações com os EUA –, reunidos pela Abiec, o volume de vendas da carne brasileira despencou entre abril e julho deste ano.

Em abril, o país registrou 47,8 mil toneladas vendidas para os norte-americanos. Em maio, o número caiu para 27,4 mil toneladas. Em junho, recuou ainda mais, para 19,2 mil toneladas e, em julho, chegou a 9,7 mil toneladas – sem contar os últimos 10 dias do mês. A queda foi de 79,7% em relação ao nível exportado em abril. (A Notícia Portal com informações de Fábio Matos do Metrópoles/ Fotos: Divulgação)