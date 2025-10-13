Articulação do Vereador Irmão Edivaldo reabre Agência do INSS em Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) retoma o atendimento presencial nas Agências da Previdência Social (APS) de Novo Repartimento, Ourilândia do Norte e São Félix do Xingu, no Pará. A informação amplamente divulgada neste fim de semana em redes sociais por pessoas ligadas ao Vereador Edivaldo Borges (Irmão Edivaldo (MDB) anuncia a reabertura do órgão federal em Ourilândia do Norte.

Com a reabertura das agências, o INSS reforça o compromisso de ampliar o acesso da população paraense aos serviços previdenciários e assistenciais. Assim, também se evita o deslocamento dos cidadãos por grandes distâncias para serem atendidos presencialmente em uma unidade da Previdência Social.

Na segunda-feira (13), a unidade de Novo Repartimento reabre para receber moradores locais e dos municípios de Pacajá, Bom Jardim e Anapu. Somente em setembro deste ano, a folha de pagamento dessas localidades correspondeu a mais de 9,2 mil benefícios, o que representa R$ 11,5 milhões injetados mensalmente na economia local.

Na terça-feira (14), é a vez da APS Ourilândia do Norte retomar as atividades presenciais. A unidade é também um ponto de acesso para os moradores de Tucumã e Água Azul do Norte, cidades que recebem R$ 14 milhões mensais destinados a segurados do INSS e beneficiários da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas). Por fim, na quarta-feira (15), a APS São Félix do Xingu volta a funcionar.

Mais seis agências reabertas no nordeste do Pará

Além das unidades que retomam o atendimento nesta semana, outras agências já foram reabertas no último mês e estão em pleno funcionamento nos municípios de Concórdia do Pará, Acará, Mãe do Rio, Marapanim, Nova Esperança do Piriá e Ipixuna do Pará, todas localizadas no nordeste do estado.

Essas unidades também abrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h. Antes de comparecer para o atendimento presencial, é válido agendar o serviço pelo Meu INSS ou pelo telefone 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília).

Serviço

* Agência Novo Repartimento – Rua Belém, Quadra 20, Lote 21, bairro Vila Tucuruí.

* Agência Ourilândia do Norte – Rua Kayapó, nº 1.398, bairro Novo Horizonte.

* Agência São Félix do Xingu – Avenida Goiás, s/n, Lote 2, Quadra 239, bairro Centro.

* Agência Concórdia do Pará – Avenida José Bonifácio, s/n, bairro Nova Aurora.

* Agência Acará – Rodovia PA-252, km 1, s/n, esquina da Travessa Jacarequara e Alegria.

* Agência Mãe do Rio – Rodovia PA-252, estrada do Acará, Quadra 68, s/n.

* Agência Marapanim – Rua Diniz Botelho, s/n, bairro Centro.

* Agência Nova Esperança do Piriá – Rodovia PA-124, s/n, bairro Novo.

* Agência Ipixuna do Pará – Travessa Pedro Ayres da Silva, s/n, bairro Centro. (Roney Braga/ A Notícia Portal com informação da Secom Pará/ Fotos: Reprodução)