Igor Normando, do MDB, é eleito prefeito de Belém

No último domingo (27), Igor Normando (MDB) foi eleito prefeito de Belém, alcançando 56,36% dos votos válidos e derrotando o Delegado Éder Mauro (PL), que obteve 43,64% dos votos. Normando assume o cargo em 1º de janeiro de 2025, tendo como vice o empresário Cássio Andrade (PSB).

Com uma coalizão ampla, Normando reuniu apoio de nove partidos (MDB, PSB, PRD, UNIÃO, PDT, PP, PSD, PSDB e CIDADANIA), o que lhe garantiu tempo significativo de propaganda no primeiro turno. A vitória de Normando representa uma aliança importante com o governador Helder Barbalho, do mesmo partido, que foi essencial em sua campanha.

Durante seu discurso de vitória, Normando agradeceu ao governador e destacou que a maioria da população optou pela mudança, refletindo o desejo por uma nova gestão na cidade de Belém.(a notícia-Emily Dulcio )