AcidenteOurilândia

Acidente na Avenida das Nações deixa danos materiais, mas sem feridos

De acordo com o relatório do 36º Batalhão da PM, vinculado ao Comando de Policiamento Regional XIII (CPR-XIII), a colisão envolveu uma caminhonete S10 prata e uma motocicleta Honda Bros 125 preta, que estava sem placa.

11/11/2025
Apesar do impacto, não houve vítimas fatais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento no local. Apenas danos materiais foram registrados.

Durante a Operação Saturação, realizada pela Polícia Militar nesta segunda-feira (10), um acidente de trânsito foi registrado na Avenida das Nações, em Ourilândia do Norte, sudeste do Pará.

De acordo com o relatório do 36º Batalhão da PM, vinculado ao Comando de Policiamento Regional XIII (CPR-XIII), a colisão envolveu uma caminhonete S10 prata e uma motocicleta Honda Bros 125 preta, que estava sem placa.

A ação integra o conjunto de operações coordenadas pelo Comando do CPR XIII, sob a liderança do coronel Formigosa, com o objetivo de reforçar a segurança e prevenir ocorrências nas áreas urbanas do município.

Apesar do impacto, não houve vítimas fatais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento no local. Apenas danos materiais foram registrados.

Após o atendimento da ocorrência, a guarnição retomou o patrulhamento normal pelas ruas da cidade. A ação integra o conjunto de operações coordenadas pelo Comando do CPR XIII, sob a liderança do coronel Formigosa, com o objetivo de reforçar a segurança e prevenir ocorrências nas áreas urbanas do município. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)

11/11/2025

Notícias relacionadas

Funcionários da Dínamo Engenharia Protestam por Condições de Trabalho no Sul do Pará

06/11/2023

Ataque em escola de SP reacende discussão sobre maioridade penal no Congresso

27/03/2023

REDENÇÃO: Motocicleta de mototaxista que sofreu tentativa de homicídio é localizada

12/09/2022

TUCUMÃ: EX-PREFEITO VOLTA À CORRIDA ELEITORAL E MEXE AS PEÇAS DO TABULEIRO POLÍTICO

26/04/2024
Botão Voltar ao topo