Acidente na Avenida das Nações deixa danos materiais, mas sem feridos

Durante a Operação Saturação, realizada pela Polícia Militar nesta segunda-feira (10), um acidente de trânsito foi registrado na Avenida das Nações, em Ourilândia do Norte, sudeste do Pará.

De acordo com o relatório do 36º Batalhão da PM, vinculado ao Comando de Policiamento Regional XIII (CPR-XIII), a colisão envolveu uma caminhonete S10 prata e uma motocicleta Honda Bros 125 preta, que estava sem placa.

Apesar do impacto, não houve vítimas fatais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou atendimento no local. Apenas danos materiais foram registrados.

Após o atendimento da ocorrência, a guarnição retomou o patrulhamento normal pelas ruas da cidade. A ação integra o conjunto de operações coordenadas pelo Comando do CPR XIII, sob a liderança do coronel Formigosa, com o objetivo de reforçar a segurança e prevenir ocorrências nas áreas urbanas do município. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)