A partir de hoje Redenção se torna a capital do esporte com os JEPS 2025

Entre os dias 7 e 11 de maio, Redenção será palco de um dos maiores eventos estudantis do Pará: a etapa regional sul dos Jogos Estudantis Paraenses (JEPS) 2025. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Lazer e visa fortalecer o esporte educacional e contribuir para a formação cidadã dos jovens atletas.

“Estamos empenhados em realizar um grande evento esportivo que estimule o civismo e a educação por meio das competições. Será uma verdadeira festa do esporte em nossa cidade”, destacou o prefeito Dr. Rener.

Após 17 anos, Redenção volta a sediar os JEPS, que nesta edição incluem as modalidades de futsal, handebol, vôlei e basquete, nas categorias masculina e feminina.

Além dos representantes de Redenção, participam da competição atletas de Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Parauapebas, Pau D’Arco, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu, Sapucaia e Xinguara. Os campeões regionais garantirão vaga na fase estadual dos jogos, que ocorrerá em Castanhal, de 11 a 15 de junho. (A Notícia Portal com informações da Ascom/Prefeitura de Redenção)