Execução a tiros deixa dois mortos e um ferido em Tucumã e expõe escalada da violência no município

A cidade de Tucumã voltou a ser palco de uma cena brutal de violência na noite desta quarta -feira (25), quando uma execução a tiros deixou dois jovens mortos e um ferido, em plena via pública. O crime, com características de acerto de contas, reforça o clima de insegurança que tem tomado conta do município nos últimos dias.

De acordo com a Polícia Militar do Pará, por meio do 86º Pelotão do 36º BPM, a ocorrência foi registrada por volta das 20h40, na Rua Londrina, no Setor Boa Esperança. No local, os policiais encontraram Diego Teixeira da Silva, nascido em 25 de março de 2007, já sem vida, após ser alvejado por vários disparos de arma de fogo.

Durante a ação criminosa, D. T. S, irmão da vítima, nascido em 20 de novembro de 2008, também foi atingido, sofrendo um tiro na perna esquerda. Ele recebeu atendimento de urgência do SAMU e foi encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde não foi oficialmente divulgado.

Segundo relatos de testemunhas colhidos no local, dois homens encapuzados, utilizando capacetes e trafegando em uma motocicleta Yamaha Crosser azul, se aproximaram de um VW Gol vermelho, onde as vítimas conversavam, e abriram fogo de forma fria e direcionada, fugindo logo em seguida em rumo ignorado.

Horas depois, por volta das 22h, a Polícia Militar foi novamente acionada após a localização de mais um corpo, relacionado ao mesmo ataque. A vítima foi identificada como Orlando Souza da Silva, de 18 anos, encontrado morto em uma área de mata nas proximidades do local do crime, o que reforça a hipótese de perseguição e execução.

A área foi isolada e os corpos removidos pela funerária de plantão. O caso foi comunicado à Polícia Civil do Pará, que ficará responsável pelas investigações. Conforme avaliação preliminar das forças de segurança, o crime apresenta fortes indícios de ligação com disputas entre facções criminosas, cenário que tem se repetido em Tucumã.

Nos últimos dias, o município vive uma onda crescente de violência, marcada por homicídios, tentativas de assassinato e ações criminosas cada vez mais ousadas, ampliando o medo da população e pressionando as autoridades por respostas rápidas e efetivas.

As investigações seguem em andamento, e até o momento nenhum suspeito foi identificado ou preso. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)