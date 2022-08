FELIZ DIA DOS PAIS: Quem é pai, sabe quão grande é essa dádiva dada por Deus

Ser Pai é ser amor! Ser pai é ser exemplo e herói para outro, é ser único na vida de seu filho. O Pai que exerce a sua função, sabe como ninguém o quanto perderia em não praticar a maior benfeitoria realizada pelo homem, que seria a criação de um indivíduo entregue a ele como uma folha de papel em branco, para que ele possa ser o responsável pela base da história de seu filho.

Fazer tudo para agregar valores à vida de alguém, contribuir com histórias, conselhos e principalmente com exemplos fazem parte desta trajetória incrível de ser Pai.

Um filho que não tem o pai presente, sofre com uma falta enorme e inimaginável, pois a figura paterna é extremamente importante.

"Um lar feliz, filhos e pais: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe (primeiro mandamento com promessa), e sejas de vida longa sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor." Efésios: Capítulo 6, versículos 1 à 4.