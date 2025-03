Ourilândia do Norte enfrenta impactos das fortes chuvas, e prefeitura age para recuperação

Na madrugada de domingo (16), Ourilândia do Norte foi atingida por fortes chuvas, causando transtornos à população. O temporal provocou quedas de árvores, destelhamento de prédios públicos e interrupção do fornecimento de energia elétrica em diversas áreas.

A prefeitura, sob a gestão do prefeito Dr. Júlio (MDB), já está tomando providências para minimizar os impactos e restabelecer os serviços essenciais.

A Equatorial Energia trabalha para normalizar o fornecimento. Somente após o restabelecimento da energia será possível acionar as bombas dos poços artesianos, encher os reservatórios e liberar a água para os moradores. A gestão municipal pede a colaboração da população no uso consciente da água até a completa regularização do sistema.

A Secretaria de Obras já iniciou a retirada das árvores que bloqueavam vias e está providenciando reparos nos prédios públicos afetados, incluindo a Casa das Crianças.

A compra das telhas foi solicitada e, assim que forem entregues, os reparos terão início imediato. Os prejuízos estão sendo calculados e, até o momento, não há registros de vítimas ou feridos.

A prefeitura segue mobilizada para solucionar os problemas causados pelo temporal e garantir que a cidade volte à normalidade o mais rápido possível.