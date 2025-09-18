Noticias

STJ reforça que comunicação institucional não pode virar propaganda política

STJ alerta: prefeitos não podem usar redes sociais pessoais para divulgar obras e ações, ou seja, segundo o ministério público isso caracteriza promoção pessoal e pode levar gestores a responder por improbidade, decide STJ. Ato também fere o artigo 37 da Constituição Federal.

18/09/2025
Segundo decisão recente do tribunal, o uso de imagens publicitárias institucionais em perfis privados dos gestores é considerado indício de promoção indevida.

Nos últimos anos, tornou-se comum ver prefeitos de várias cidades do país usando suas redes sociais pessoais para divulgar obras, programas e ações de suas administrações. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no entanto, já firmou entendimento de que essa prática pode configurar promoção pessoal ilícita e até resultar em condenação por improbidade administrativa.

Segundo decisão recente do tribunal, o uso de imagens publicitárias institucionais em perfis privados dos gestores é considerado indício de promoção indevida. Para o STJ, “a divulgação de atos, programas, obras e serviços públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, sendo vedada qualquer forma de promoção pessoal de autoridades, a fim de preservar a imparcialidade e a integridade da comunicação institucional”.

Riscos para gestores: Além do caráter promocional indevido, há outro ponto de alerta: o possível envolvimento de servidores pagos com dinheiro público na produção e manutenção desse conteúdo. Caso isso ocorra, a Justiça pode entender que serviços contratados para fins institucionais estejam sendo usados em benefício pessoal do prefeito, violando o artigo 37 da Constituição Federal.

Recomendação do Ministério Público: Em casos como esses, o Ministério Público pode expedir uma Recomendação, instrumento utilizado para prevenir ou corrigir irregularidades. Embora não tenha caráter obrigatório, se a orientação não for seguida, o promotor pode adotar medidas judiciais e extrajudiciais para responsabilizar o gestor.

Esse entendimento reforça a necessidade de que prefeitos e demais autoridades respeitem os limites da comunicação institucional, evitando transformar ações públicas em palco de promoção política pessoal. Você concorda com isso? Comenta aí. (Roney Braga A Notícia Portal com informações do Portal Vilela 24 horas/ Foto: Reprodução)

18/09/2025

Notícias relacionadas

REDENÇÃO: Garimpeiros bloqueiam rodovias em protesto contra fiscalização ambiental

31/10/2019

Idosa é a 4º vítima da covid-19 em Xinguara

27/05/2020

Ourilândia do Norte: Polícia Civil prende homem com mandado de prisão em aberto por estupro de vulnerável.

26/10/2023

Banpará inaugura primeira agência bancária de Pau D’Arco

05/12/2019
Botão Voltar ao topo