Tentativa de homicídio mobiliza Polícia Militar em Ourilândia do Norte

Na tarde desta segunda-feira (2), por volta das 12h40, uma tentativa de homicídio no Setor Paulista, em Ourilândia do Norte, mobilizou uma guarnição da Polícia Militar durante operação de saturação determinada pelo comandante do CPR XIII, Cel. PM Formigosa.

A equipe da VTR 3605, composta pelo 2º Sgt PM Navarro Júnior (comandante da viatura), Cb PM Glauber (motorista) e Sd PM Pereira (patrulheiro), foi acionada por populares relatando disparos de arma de fogo na Rua 29. Imediatamente, os policiais se deslocaram até a região indicada.

Durante o trajeto, na Avenida das Nações, a guarnição foi interceptada por uma ambulância do SAMU que sinalizou a urgência do atendimento à vítima. Os militares então acompanharam o socorro até o Hospital Municipal, onde encontraram o jovem Júnior Amorim Sousa recebendo atendimento médico.

Segundo informações repassadas pela própria vítima, o autor dos disparos seria um indivíduo conhecido na cidade pelo apelido de “LK”, apontado como envolvido em atividades criminosas. Após os primeiros socorros, a vítima foi transferida para o Hospital Regional devido à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Militar realizou diligências por Ourilândia do Norte na tentativa de localizar o suspeito. Até o momento, não houve confirmação oficial sobre a captura do acusado.

A ocorrência foi registrada durante policiamento ostensivo realizado pela 36º BPM, subordinado ao CPR XIII (São Félix do Xingu), com atuação sob comando do Maj PM Júlio e subcomando do Cap PM Medeiros. A PM reforça que denúncias anônimas podem ser feitas para auxiliar nas investigações, contribuindo para a segurança da comunidade. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA)