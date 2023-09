XINGUARA: Homem é morto com tiros na madrugada dentro da própria casa.

Os crimes de homicídios com características de acerto de contas, ou vingança, têm assustado moradores do sul do Pará, inclusive de localidades rurais. Na madrugada deste domingo (24), um jovem foi morto com vários tiros dentro da própria casa, no distrito Rio Vermelho, em Xinguara.

A vítima do homicídio foi identificada como Marcos Dione Vieira dos Santos. Conforme relatos de testemunhas, um homem não identificado adentrou na casa de Marcos Dione durante a madrugada e atirou várias vezes contra o rapaz, que não teve nenhuma chance de escapar da mira do assassino. Marcos Dione morreu no local.

Vizinhos ficaram apavorados com a tantos tiros e acionaram a Polícia Militar, que o constatou o óbito e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Civil.

Os policiais militares realizaram buscas no local, porém nenhum suspeito foi encontrado. A Delegacia de Polícia Civil de Xinguara informou instaurou um inquérito policial para investigar o crime e esclarecer os fatos. Informações que possam auxiliar na identificação do suspeito podem ser repassadas gratuitamente e de forma anônima pelo Disque Denúncia 181. (A Notícia Portal/ Dol Carajás – Sandra Regina)