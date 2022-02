Conceição do Araguaia: Acidente deixa um morto e outro gravemente ferido

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido em um acidente rodoviário na PA-449, com um automóvel que perdeu o controle e saiu da pista. O caso ocorreu no domingo, 30, a cerca de 10 km do perímetro urbano de Conceição do Araguaia, no sentido Floresta do Araguaia, na região sul do Estado. O condutor do veículo, um Gol, cor prata, teria perdido a direção do automóvel e acabou batendo violentamente em um barranco na margem da pista.

Uma guarnição do 22º Batalhão da Polícia Militar “5 de março” foi acionada e no local do acidente os policiais encontraram o corpo de Raimundo Carleis de Sousa Luz, 43 anos, que morreu no local do acidente, caído ao lado do carro. O outro ocupante do veículo, João Antônio dos Santos Araújo, 43 anos, sobreviveu e foi levado em uma ambulância para o Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA), onde foi internado gravemente ferido.

Conforme informou a Polícia Militar, o automóvel seguia numa reta e o acidente teria ocorrido após o pneu dianteiro direito ter se soltado ou estourado. Com isso, o condutor teria perdido o controle do veículo, que saiu da pista e colidiu contra um barranco na margem da rodovia. Não havia marcas de derrapagem na estrada, que não é pavimentada. A roda do carro que teria estourado ou se soltado não foi encontrada no local. O veículo ficou parcialmente amassado devido ao forte impacto da colisão.