Tem dinheiro seu parado no banco! Mais de R$ 9 bilhões ainda não foram sacados no Brasil

Mais de R$ 9 bilhões em valores esquecidos por brasileiros ainda não foram sacados do sistema financeiro, segundo o Banco Central. São recursos deixados por 48 milhões de pessoas e empresas. Apesar de uma lei aprovada em 2024 prever a transferência desses valores ao Tesouro Nacional, esse processo ainda não foi iniciado, e o saque continua disponível.

O Ministério da Fazenda esclareceu que não há prazo final para o resgate, já que o edital com as regras ainda não foi publicado, o que impede o início do prazo de seis meses estabelecido em lei.

Até agora, o Sistema de Valores a Receber (SVR) já devolveu R$ 9,7 bilhões aos cidadãos. Para verificar se tem direito ao saque, o cidadão pode acessar o site: valoresareceber.bcb.gov.br, informando CPF e data de nascimento. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Foto: Marcelo Casal Agência Brasil)