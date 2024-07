REDENÇÃO: CARATECAS SE DESTACAM E CONQUISTAM MEDALHAS EM TORNEIO ESTADUAL

A Academia de Caratê – Dojo Lee de Redenção, orientado pelo sensei Rener Colares, participou da 11ª Copa Girão de Karatê em Parauapebas. O evento aconteceu no período de 27 a 30 de junho no Ginásio Poliesportivo Islander Souza.

A comitiva redencense composta por 16 atletas obteve resultado bastante satisfatório com 10 lutadores subindo ao pódio de premiações. Conquistaram ao todo, 12 medalhas em diversas categorias e modalidades.

Destaque para a atleta Bruna Célia (faixa laranja) que garantiu o lugar mais alto no pódio, conquistando a medalha de ouro na modalidade luta juvenil. Quem garantiu também a medalha dourada foi Emanuel (faixa amarela) na modalidade kata PCD.

Entre os atletas medalhistas estão: Natal de Aquino – faixa preta (bronze – kata e luta adulto), Lucas Moura – faixa preta (bronze – kata adulto), Érico Eduardo – faixa verde (prata – kata/ bronze – luta infantil), Wascikley Vitor – faixa verde (bronze – luta juvenil), Luiz Henrique – faixa verde (bronze – luta juvenil), Samuel Borges – faixa amarela (bronze – kata infantil) e Rebeca – faixa marrom, (bronze – kata e luta infantil).

O caratê traz inúmeros benefícios ao desenvolvimento do indivíduo e no Dojo Lee, o esporte é trabalhado de duas formas. De acordo com Colares, no estilo shotokan, há o caratê budô, que trabalha a parte física, mental e espiritual do aluno, desenvolvendo a atenção, o respeito e a disciplina. E também o caratê competitivo, onde o esporte de alto rendimento é estimulado, podendo levar o atleta para competições de nível estadual, nacional e até mundial.

O Dojo Lee funciona no segundo piso da Academia Focus, atrás da Loja Nosso Lar, no centro comercial de Redenção. Para maiores informações (94)99227-5013.

(Portal A Notícia – Renê Valente)