TALENTOS DO PARÁ: Jovens brilham na Olimpíada de Matemática

A matemática é, para muitos, um desafio. Mas, para um grupo de jovens de Marabá, ela é sinônimo de conquista, superação e inspiração. Na tarde da última segunda-feira (20), alunos da rede pública e particular participaram da cerimônia de premiação da etapa regional da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), realizada na Câmara Municipal, e voltaram para casa com medalhas e histórias que refletem o poder transformador da educação.

O secretário municipal de Educação, José Leite, expressou o orgulho em ver os estudantes representando o município. “A felicidade é grande. Estar aqui acompanhado de jovens tão talentosos é inspirador. Eles são uma riqueza para Marabá e uma inspiração para todos nós”, afirmou.

Entre os premiados está Daniel, estudante medalhista de ouro na edição nacional de 2023. Apaixonado pela disciplina desde a infância, ele contou que a OBMEP foi o ponto de virada em sua trajetória. “Eu sempre gostei de aprender mais. A olimpíada me abriu portas para conteúdos novos e me fez evoluir muito. Conquistar o ouro foi resultado de dedicação e amor pelo que faço”, disse o jovem, que viajou ao Rio de Janeiro para receber a medalha em uma cerimônia nacional.

Hoje, Daniel compartilha seus conhecimentos com outros estudantes, participando de projetos como o webinar de resolução de questões, idealizado pelo professor Fábio Barros. “É uma experiência incrível estar entre pessoas que também amam matemática. A troca de ideias é o que mais enriquece”, destacou.

A professora Sônia Gomes, que leciona Matemática em escolas da cidade e acompanha alunos medalhistas, também celebrou o reconhecimento. “A OBMEP é um trabalho diferenciado. Nem todos gostam de matemática, então ver alunos com tanto interesse e dedicação é gratificante. Muitos deles me procuram com o sonho de serem medalhistas, e poder contribuir para isso é também realizar um pouco do meu próprio sonho”, contou.

Sônia destacou ainda o papel da olimpíada como estímulo tanto para estudantes quanto para professores. “Esse processo faz com que a gente também aprenda. É um crescimento conjunto, um incentivo para continuar buscando novas formas de ensinar e aprender.”

Ao todo, alunos de diferentes escolas receberam medalhas de ouro, prata, bronze e menções honrosas nas etapas municipal, estadual e nacional. A entrega marcou não apenas uma celebração de conquistas individuais, mas o fortalecimento do ensino público e o incentivo à valorização do conhecimento. “Esses jovens mostram que, com oportunidade e apoio, é possível transformar talento em futuro”, concluiu o secretário José Leite. (A Notícia Portal com informações de Victória Gomes e Mirella Carvalho do Dol Carajás/ Fotos: José Neto)