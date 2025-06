Osvaldinho Assunção anuncia programação do festival Pontão Xinguara 2025

O prefeito de Xinguara, Osvaldinho Assunção (MDB), anunciou a programação oficial da edição 2025 do Pontão Xinguara, um dos mais tradicionais festas do sul e sudeste do Pará que promete agitar o veraneio na Praia do Pontão, no Distrito de São José, durante o mês de julho.

O evento é realizado pela Prefeitura Municipal, com o apoio da Câmara Legislativa de Xinguara, do Governo do Estado, do BanPará, da Assembleia Legislativa e do Ministério do Turismo.

A programação traz grandes atrações musicais para todos os gostos, confira:

• 11 de julho: Klessinha

• 12 de julho: Bonde do Forró

• 18 de julho: Babado Novo

• 19 de julho: Bárbara D’Lux e Eduardo Costa

• 25 de julho: Léo Foguete

• 26 de julho: Raí Saia Rodada

O Pontão Xinguara visa valorizar a cultura local, promover o turismo e fomentar a economia da região, atraindo moradores e visitantes para momentos de lazer e confraternização na Praia do Pontão, oferecendo entretenimento de qualidade e contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural, além de gerar emprego e renda para a população local. (A Notícia Portal com informações de Eric Vaccaro Gazeta Carajás/ Fotos; Divulgação)