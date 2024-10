TUCUMÃ: Pesquisa aponta liderança de Adelar e Davina na disputa eleitoral

ESPONTANEA: Apesar dos dados revelar uma disputa acirrada, na modalidade espontânea o ex-prefeito Adelar Pelegrine (MDB) é apontado com o eleito se a eleição fosse hoje. Na pesquisa realizada pelo instituto Amazzo Data, de Belém, Adelar aparece com 40,2% das intenções de votos – à frente do atual prefeito Dr. Celso (União Brasil), que obteve 38,8%; Cesar Mendonça foi mencionado com 8,9%. Daniel Siade (Avante) e Júnior Paragado (PT), têm 0,9% e 0,5%, respectivamente.

ESTIMULADA: No cenário estimulado, foi registrado empate técnico entre os dois principais candidatos. Adelar aparece com 43,5% e Dr. Celso com 43,0%. Mendonça tem 9,3%; Daniel Siade tem 0,4% e Junior Paragado não pontuou.

REJEIÇÃO: Quando perguntado em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, Dr. Celso lidera com 25%, seguido Mendonça com 21% e Adelar com 19%. Isso indica que, embora ambos sejam competitivos, a rejeição pode influenciar no resultado final da eleição.

A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 27 de setembro e ouviu 480 pessoas. O levantamento está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Pará com o número PA-03983/2024. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos. Apesar de uma coligação ter ingressado na justiça pedindo a nulidade da referida pesquisa, o juiz eleitoral negou, assim confirmando a credibilidade do levantamento estatístico.

Veja gráfico completo com todos os cenários.

ANÁLISE: O cenário estar polarizado dentro da margem de erro, o levantamento mostra que o candidato Celso Lopes, poderá ter dificuldades para obter a maioria dos votos; este indicativo é notado pelo fato do mesmo ter o controle da máquina administrativa (prefeitura) e por isso teria que estar bem a frente do outro principal concorrente. Outro ponto que soma contra Dr. Celso é a alta rejeição.

Já o candidato Adelar Pelegrine, se mostra competitivo e com chances de ter a maioria dos votos no dia 6 de outubro, isto porque ele está concorrendo com o candidato da máquina e mesmo assim já aparece a frente na preferencia popular. Adelar vem crescendo dia a dia e também tem o privilegio de ter menos rejeição, comparado ao seu principal concorrente. Porém até o dia da eleição muita coisa ainda pode acontecer (A Notícia Portal – da redação)