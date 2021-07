Irmãos são flagrados com mais de R$ 60 mil em celulares sem notas fiscais

Na oportunidade, a equipe da PRF abordou o veículo Ford/Ranger, que era conduzido por um homem de 31 anos, o mesmo se encontrava acompanhado de seu irmão, homem de 35 anos.

Durante a abordagem, os homens demonstraram nervosismo fora do comum. No decorrer da fiscalização a equipe da PRF encontrou uma mala com diversos aparelhos celulares e uma sacola com capinhas de celulares e outros itens.

Questionado sobre a origem dos objetos, o condutor alegou que ele e seu irmãos são proprietários de uma loja de revenda de celulares em Anapu/PA. Alegou ainda que fizeram uma viagem para São Paulo com o objetivo de comprar os celulares e os acessórios na Avenida 25 de março e que iriam revendê-los em sua loja no interior do Pará. Alegou que não possuía documento fiscal dos aparelhos e acessórios transportados.

No total foram encontrados 10 celulares C11 REALME, 10 celulares POCO M3, 10 celulares REDMI NOTE9, 10 REDMI 9C, 10 REDMI 9A, 10 REDMI 9T, 1 REDMI NOTE 10S, 253 CAPINHAS DE CELULARES, 5 fontes de carregadores de celulares, 4 relógios e 4 caixas de película. Itens com valor comercial superior a 61 mil reais.

Tendo em vista que os produtos não possuíam documento fiscal e a suspeita de serem importados sem regularidade fiscal, os mesmos foram apreendidos e serão encaminhados para a Receita Federal em Palmas. Os dois irmãos responsáveis pelo transporte dos aparelhos e acessórios poderão responder criminalmente por descaminho.