Castanha do Pará produzida por indígenas Kayapó em Tucumã chega ao Reino Unido

A castanha do Pará colhida de forma extrativista pelos indígenas Mẽbêngôkre-Kayapó, em Tucumã, no sul do Pará, foi exportada pela primeira vez ao Reino Unido no fim do ano de 2024, com apoio da ApexBrasil. O produto, oriundo de florestas preservadas, alia tradição, sustentabilidade e qualidade, ganhando destaque no mercado internacional.

A iniciativa fortalece a economia local, gera renda para as aldeias e valoriza práticas sustentáveis de uso da floresta. A capacitação e estruturação do processo de exportação contaram com articulação entre os povos indígenas, organizações de base e instituições públicas.

Com essa conquista, Tucumã se firma como referência em bioeconomia e comércio justo, ampliando sua visibilidade internacional – agora não só pelo cacau, mas também pela castanha produzida com protagonismo indígena. (A Notícia Portal/ com informações de Paloma Custódio do Brasil 61/ Foto: Coobay.com.br)