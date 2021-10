Homem tenta conectar “canela” e morre eletrocutado em Conceição do Araguaia

Um homem morreu eletrocutado ao tentar conectar uma “canela” que havia se soltado e normalizar a energia elétrica na comunidade de Santa Helena, zona rural do município de Conceição do Araguaia, no sul do Pará. O acidente aconteceu na manhã desta sexta feira (29).

Segundo testemunhas, a vítima, identificada como Domingos Gomes, de 54 anos, era acostumado a “bater canela”, como chamam esse procedimento, para restabelecer a energia na região da comunidade Santa Helena, onde morava. No entanto, esta manhã, ao tentar fazer o encaixe da canaleta ao transformador ligado à rede de alta tensão, acabou sofrendo uma forte descarga elétrica.

Populares ainda tentaram socorrê-lo e chamaram a ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os paramédicos chegaram constataram que ele já estava morto. Ainda segundo testemunha, Domingos não usava equipamentos de segurança, para fazer esse tipo de procedimento, que é altamente ariscado.

A peça popularmente conhecida como “canela” é que liga a rede de alta tensão ao transformador. Quando ela se solta, interrompe o abastecimento de energia para as residências.

De acordo com informações, em algumas comunidades da zona rural, quando isso acontece, algumas pessoas se ariscam para reconectar a peça ao transformados. Essas pessoas são chamadas de “batedor de canela”. O procedimento, no entanto, é altamente ariscado e pode causar acidentes fatais, como o ocorrido com Domingos.

