BelémNoticias

“Diretor da tatuagem”: veja quanto ganhava o servidor exonerado em Belém

De acordo com o Portal da Transparência da Prefeitura de Belém, Anderson Reis ocupava o cargo de assessor IV e recebia R$ 8.223,60 mensais. Ele havia sido admitido no órgão em fevereiro de 2025.

22/10/2025
Em nota, a Prefeitura informou que repudia condutas incompatíveis com a ética e a responsabilidade exigidas do serviço público municipal. “A decisão reflete o compromisso da gestão com a integridade, o respeito ao patrimônio público e a boa aplicação dos recursos e espaços municipais”, destacou o comunicado. A exoneração será publicada na edição do Diário Oficial do Município desta quarta-feira (22).

O diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo foi exonerado após a constatação de que utilizava o espaço e o mobiliário do Museu Casa Francisco Bolonha, no bairro de Nazaré, para fins pessoais.

O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), determinou a exoneração imediata de Anderson Luis Reis Augusto, diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult). O servidor foi afastado após a constatação de que utilizava o espaço e o mobiliário do Museu Casa Francisco Bolonha, no bairro de Nazaré, para fins pessoais — incluindo a realização de tatuagens durante o expediente.

De acordo com o Portal da Transparência da Prefeitura de Belém, Anderson Reis ocupava o cargo de assessor IV e recebia R$ 8.223,60 mensais. Ele havia sido admitido no órgão em fevereiro de 2025.

Prefeitura de Belém repudia conduta incompatível: Em nota, a Prefeitura informou que repudia condutas incompatíveis com a ética e a responsabilidade exigidas do serviço público municipal. “A decisão reflete o compromisso da gestão com a integridade, o respeito ao patrimônio público e a boa aplicação dos recursos e espaços municipais”, destacou o comunicado.

A exoneração será publicada na edição do Diário Oficial do Município desta quarta-feira (22). (A Notícia Portal com informações de Carol Menezes Diário do Pará/ Foto: Dan Quixote/Redes sociais)

22/10/2025

Notícias relacionadas

SANTA MARIA DAS BARREIRAS: Motociclista morre ao colidir com vaca

20/03/2023

EDITAL DE LICENÇA (LAR) NIVALDO DA COSTA FERREIRA

12/07/2024

BRUNO GOMES E A APOTEOSE DO PRODÍGIO: Filho da UEPA que rompeu fronteiras

22/12/2020

Aneel multa Equatorial em R$ 45 milhões. Entenda o motivo!

29/05/2025
Botão Voltar ao topo