“Diretor da tatuagem”: veja quanto ganhava o servidor exonerado em Belém

O diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo foi exonerado após a constatação de que utilizava o espaço e o mobiliário do Museu Casa Francisco Bolonha, no bairro de Nazaré, para fins pessoais.

O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), determinou a exoneração imediata de Anderson Luis Reis Augusto, diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult). O servidor foi afastado após a constatação de que utilizava o espaço e o mobiliário do Museu Casa Francisco Bolonha, no bairro de Nazaré, para fins pessoais — incluindo a realização de tatuagens durante o expediente.

De acordo com o Portal da Transparência da Prefeitura de Belém, Anderson Reis ocupava o cargo de assessor IV e recebia R$ 8.223,60 mensais. Ele havia sido admitido no órgão em fevereiro de 2025.

Prefeitura de Belém repudia conduta incompatível: Em nota, a Prefeitura informou que repudia condutas incompatíveis com a ética e a responsabilidade exigidas do serviço público municipal. “A decisão reflete o compromisso da gestão com a integridade, o respeito ao patrimônio público e a boa aplicação dos recursos e espaços municipais”, destacou o comunicado.

A exoneração será publicada na edição do Diário Oficial do Município desta quarta-feira (22). (A Notícia Portal com informações de Carol Menezes Diário do Pará/ Foto: Dan Quixote/Redes sociais)