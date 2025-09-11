Xinguarense condenado por bomba em aeroporto de Brasília, é preso novamente pela Polícia Federal

George Washington de Oliveira Sousa, paraense condenado por planejar um atentado à bomba no Aeroporto Internacional de Brasília, foi preso pela Polícia Federal (PF) na noite desta terça-feira (9/9). A prisão ocorreu por volta das 20h30, no bairro Guará, no Distrito Federal. Ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil.

Condenação e mandado de prisão: Sousa foi condenado a nove anos de prisão por colocar um artefato explosivo em um caminhão-tanque nas proximidades do aeroporto, em dezembro de 2022. A bomba não chegou a explodir por falha técnica.

O caso é conduzido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Alexandre de Moraes havia expedido mandado de prisão há mais de dois meses, após denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR). A acusação envolve os crimes de associação criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, atentado contra a segurança de transporte e abolição violenta do Estado

Democrático de Direito.

Histórico de foragido: Desde o fim de junho, George Washington estava em local incerto. Em julho, Moraes chegou a determinar sua notificação por edital, destacando que o réu permanecia foragido. Ele já havia sido preso anteriormente, mas em fevereiro deste ano passou para o regime aberto.

Confissão e ligação com atos golpistas: Durante a investigação, o condenado confessou ter plantado o explosivo e revelou ter gasto cerca de R$ 170 mil em armas para preparar o atentado em Brasília. A PGR identificou conexão entre o crime e os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Em maio, o processo foi remetido ao STF, onde passou a tramitar junto ao julgamento da trama golpista que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. A reportagem do Grupo Liberal procurou a defesa de George, mas não teve resposta até o fechamento desta matéria. (A Notícia Portal com informações de Gabi Gutierrez do O Liberal/ Fotos: Divulgação)