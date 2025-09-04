Semas anuncia Processo Seletivo Simplificado com vagas para diferentes áreas

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) anunciou a realização do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 2/2025, que vai selecionar candidatos para cargos de níveis médio e superior em diversas áreas. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira (3).

Entre as funções ofertadas estão as de Assistente Ambiental – Área Administrativa, com remuneração base de R$ 1.320,00, e cargos de Analista Ambiental, Analista de Gestão Pública, Analista de Informática e Analista de Infraestrutura (Engenharia Civil), que terão vencimentos de R$ 2.414,50, além de benefícios.

As vagas serão distribuídas em Belém e nos Núcleos Regionais de Gestão e Regularidade Ambiental (Nure), localizados nos municípios de Altamira, Itaituba, Paragominas, Redenção e Santarém.

Segundo a secretária adjunta de Gestão Administrativa e Tecnologias da Semas, Lília Reis, a iniciativa objetiva reforçar o quadro técnico da secretaria e garantir a continuidade das ações ambientais.

“Com este processo seletivo, buscamos fortalecer a equipe técnica da Semas para ampliar nossa capacidade de atuação em todo o Estado. O reforço de profissionais em áreas estratégicas é fundamental para garantir a efetividade das ações ambientais, assegurando mais eficiência e resultados para a população”.

De acordo com a publicação, o contrato terá duração temporária, fundamentado na Lei Complementar nº 07/1991 e em legislações estaduais e federais pertinentes. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site www.sipros.pa.gov.br, de 8 a 11 de setembro de 2025, sem cobrança de taxa de inscrição. (A Notícia Portal com informações de Por Jamille Leão/ Foto: Mário Gouviea/ Agencia Pará)