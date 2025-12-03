Escola Primeiro Mundo em Ourilândia do Norte realiza formatura pioneira do Proerd

A escola primeiro mundo do município de Ourilândia do Norte realizou a formatura das turmas do 5º ano e 7⁰ ano formando a primeira turma da escola a adotar os ensinamentos do programa educacional de resistência às drogas e à violência (Proerd).

A iniciativa, fruto de parceria entre a vale, direção da escola e a Polícia Militar do estado do Pará (PMPA), contemplou cinco turmas sendo três do 5º ano e duas do 7º ano reunindo 100 estudantes. Durante três meses, as crianças e adolescentes participaram de dez aulas ministradas pelos instrutores cel Formigosa e sgt Edson Alves.

De acordo com a diretora Josane Klay, a experiência foi marcante para a comunidade escolar. “estamos muito felizes por formamos a primeira turma na escola. As crianças aprenderam de forma lúdica, compreenderam a importância de saber dizer ‘não’ e receberam orientações sobre como agir diante de situações desconhecidas. Foi um trabalho conduzido com maestria pelos instrutores coronel Formigosa e sargento Edson Alves ”, destacou.

O cel PM Marcus Formigosa, que é o atual comandante do CPR XIII, é instrutor pioneiro do Proerd no estado do Pará sendo instrutor atuante do Proerd há 22 anos e se tornando agora o primeiro coronel da PMPA a ministrar aulas do Proerd. “nós permanecemos à disposição para continuar o trabalho. Como instrutor pioneiro e atuante do Proerd a 22 anos, foi gratificante ver o envolvimento das crianças em sala de aula que participaram ativamente das atividades. Hoje é um dia histórico pois me torno o primeiro coronel da PMPA a ministrar e formar uma turma do Proerd em sala de aula e me torno o primeiro oficial das Polícias Militares do Brasil a ministrar aulas do Proerd como 2º tenente. 1⁰ Tenente, Capitão, Major, Tenente Coronel e agora como coronel”, afirmou.

O Proerd: criado nos Estados Unidos em 1983 e implantado no brasil em 1992 pela polícia militar do estado do rio de janeiro, o proerd é a versão nacional do programa D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education). No estado do Pará a polícia militar desenvolve o projeto em escolas públicas e privadas desde 2003, com o objetivo de prevenir o uso de drogas e a prática de violência por meio de atividades educativas. O conteúdo é adaptado para cada faixa etária e busca fortalecer a cidadania, a autoestima e a tomada de decisões seguras e saudáveis. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)