Belo Monte: Operação contra garimpo ilegal apreende R$ 12,8 milhões em minério extraído

A operação Guaraci, tem objetivo de agir contra mineração ilegal na área da linha de transmissão da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, e até o momento já apreendeu R$ 12,8 milhões em manganês extraído ilegalmente no garimpo que ameaçava o funcionamento do linhão e o abastecimento de energia elétrica. Pelo menos 120 servidores públicos foram mobilizados para realizar a ação.

O funcionamento do garimpo ilegal ameaçava o funcionamento da Linha de Transmissão Xingu/Estreito, que leva a energia produzida na usina hidrelétrica de Belo Monte para outros estados do país. Com cerca de 2.539 quilômetros de extensão, a linha custou R$ 8,7 bilhões. O empreendimento atravessa cinco estados e 81 cidades, levando a energia para o sudeste do país, atendendo cerca de 20 milhões de pessoas.

Além do manganês apreendido, a operação Guaraci apreendeu e destruiu maquinário utilizado nas atividades ilegais avaliado em R$ 17,4 milhões. Na soma das apreensões, a operação já provocou mais de R$ 30 milhões de prejuízo aos responsáveis pelo funcionamento do garimpo ilegal. Além das apreensões, a operação coletou documentos e relatórios que vão permitir o avanço das investigações e a identificação dos envolvidos.

(Com informações Fato Regional)