7º Leilão Direito de Viver mobiliza Tucumã e Ourilândia do Norte em prol do Hospital de Amor

“Nosso segredo está na forma de tratar todas as pessoas, absolutamente todas, por amor”. A frase de Henrique Prata, presidente do Hospital de Amor de Barretos (SP), de Jales (SP) e do Hospital de Amor Amazônia, em Porto Velho (RO), resume a essência de uma das maiores referências no tratamento oncológico do país.

A 7ª edição do Leilão Direito de Viver, que une as cidades de Tucumã e Ourilândia do Norte, na PA-279, promete mais uma grande mobilização em prol do Hospital de Amor. O evento será realizado neste domingo, 19 de outubro, a partir das 11h, no recinto da Tatersal da Tucumã Leilões.

Neste ano, mais de 500 cabeças de gado foram arrecadadas e doadas por produtores rurais, comerciantes e apoiadores da causa, demonstrando a força e a solidariedade da região. Além dos bovinos, também serão leiloados suínos, aves, animais domésticos, obras de arte e diversos outros itens. Toda a renda arrecadada será integralmente destinada ao Hospital de Amor, referência nacional no tratamento de câncer pelo SUS.

A organização do evento reforça o convite à comunidade para participar e colaborar. “Cada contribuição faz diferença na vida de milhares de pacientes em tratamento oncológico”, destacou a coordenação local.

O Hospital de Amor leva atendimento humanizado e de excelência a todo o Brasil por meio de suas unidades fixas e móveis. Hospitais, centros de prevenção e carretas equipadas garantem diagnóstico precoce e cuidados gratuitos a milhares de pessoas.

Os números de 2024 impressionam:

• 2.540 municípios atendidos, o que representa 45,6% das cidades brasileiras, com atendimento totalmente gratuito;

• 9.500 refeições diárias distribuídas aos pacientes;

• Mais de 250 mil quimioterapias realizadas, todas oferecidas pelo SUS;

• 2.033.432 atendimentos entre consultas, procedimentos e exames nas unidades espalhadas pelo país.

A missão da instituição é clara: oferecer atendimento médico humanizado e de excelência aos pacientes oncológicos do Sistema Único de Saúde, transformando vidas e espalhando esperança. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos: Wictor Marcos/ Fato Regional)