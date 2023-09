PESQUISA MOSTRA QUEM SERIAM OS VEREADORES ELEITOS NO ATUAL CENÁRIO POLÍTICO.

Pesquisa oficial realizada em todos os bairros da cidade de Redenção, revelou os nomes mais citados pela opinião pública para ocupar as 15 vagas do poder legislativo. Dentre eles, estão vários atuais vereadores e também estão nomes que ainda não exerceram cargo eletivo. Da lista, os mais citados estão Neguim do gato e Rodrigo universo, ambos com mandato.

A pesquisa foi realizada na categoria espontânea, quando perguntado: “em quem você votaria para vereador de Redenção se as eleições fossem hoje?”, sem apresentar nome como opção, é registrado os nomes apontados espontâneamente pelo entrevistado.

Nessa lista, se destacaram também outros nomes que já passaram pela câmara como Dr. Rener e Luciano da saúde. Além desses, a pesquisa mostra novas pessoas no radar para serem eleitas: Cadu, Marcinho da Fesar e Felipe Rocha.

Atualmente, a Câmara Municipal de Redenção possui 15 cadeiras e com base no novo censo, um novo projeto de lei pode abrir mais duas vagas no legislativo. Dos 15 mais apontados na pesquisa, 9 seriam reeleitos: Neguim do gato, Rodrigo universo, Gabriel Salomão, Evilázio Chaves, Jurandir Guedes, Denis Moreira, Hugo Tomé, João Lúcio e Leandro Onofre.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Desttaq Pesquisa Gestão e Mercado, com sede em Belém. As amostras foram colhidas no período de 24 a 27 de agosto de 2023, onde 508 pessoas foram entrevistadas.

CONFIRA A LISTA COMPLETA COM TODOS OS NOMES QUE APARECEM NA PESQUISA:

(A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)