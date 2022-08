Seca na China bate recorde e pode ter riscos à economia global

A semana na China foi marcada pela pior onda de calor a atingir o país no mês de agosto em 60 anos. A temperatura média em várias províncias ficou em torno dos 40°C, o que gerou seca, queda de energia, incêndios florestais e internações causadas pelo calor sufocante.

O calorão é inédito não só pela temperatura, mas também pela duração: já são 75 dias de temperaturas altas, quebrando o recorde anterior de 2013 (que registrou 62 dias).

O sol trouxe também seca e níveis dos rios abaixo do necessário para funcionamento normal da matriz energética nacional. Em Sichuan, província no sudoeste chinês, o baixo nível de água no Yangtze —terceiro maior rio do mundo e o maior na Ásia— fez com que Toyota, Volkswagen e Foxconn suspendessem o funcionamento de fábricas, causando uma série de atrasos nas cadeias de suprimentos globais. (A Notícia Portal / com informações de Folha de São Paulo)