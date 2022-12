Caso Luma Bony: famosos repercutem morte de paraense

Luma Bonny tinha 23 anos, era modelo e influenciadora, ela estava escalada no longa brasileiro “Atena”, do diretor Caco Souza. Sua partida precoce e o crime cometido por Maurício César Mendes Rocha Filho repercutiram em publicação feita pela produção do projeto.

A morte de Luma Bony foi repercutida nas redes sociais, nos últimos dias, por artistas brasileiros, entre eles nomes conhecidos na dramaturgia, como Thiago Fragoso e Mel Lisboa, em uma publicação feita pela equipe do filme “Atena”, um longa brasileiro no qual a paraense estava escalada, do diretor Caco Souza.

Na publicação, a produção do filme faz coro à frase “Justiça por Luma Bony”, levantada por amigos e familiares da jovem de 23 anos, que teve a vida abreviada depois de ter conteúdos íntimos vazados por Maurício César Mendes Rocha Filho, apontado também como o responsável por ter abusado sexualmente da jovem e, posteriormente, chantageado a vítima.

“Infelizmente nossa querida e talentosa Luma não resistiu às chantagens e se su**cidou. Nada vai nos trazer Luma de volta, mas vamos lutar ao lado de seus familiares para que a justiça seja feita”, diz um trecho da publicação.

O ator Thiago Fragoso, que faz parte do elenco, revelou perplexidade com a notícia. “Como assim? O que é isso, meu Deus! Em que mundo vivemos? Totalmente chocado!”, disse. A atriz Mel Lisboa, também protagonista do filme, também comentou: “Não é possível… Não estou acreditando”.

