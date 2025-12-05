Previdência Social realiza mutirão de perícia médica neste fim de semana no Sul e Sudeste do Pará; veja locais e número de vagas

A Previdência Social realiza, neste sábado (6) e domingo (7), um mutirão de perícias médicas em nove agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) nas regiões Sul, Sudeste e Oeste do Pará. Ao todo, serão ofertadas 738 vagas.

Em alguns municípios, os atendimentos serão feitos também via teleatendimento, por meio da Perícia Conectada.

Para participar, os interessados devem agendar pelo telefone 135 ou acessar o serviço pelo Meu INSS, disponível no site e aplicativo para celular.

As agências participantes atenderão exclusivamente para a realização de perícias médicas dentro das vagas ofertadas em cada unidade.

Segundo o Ministério da Previdência, a iniciativa amplia o acesso da população, especialmente em locais com escassez de peritos, reduzindo o tempo de espera e evitando que segurados enfrentem longos deslocamentos para conseguir atendimento.

Agências e localidades

• APS Goianésia do Pará — 34 vagas

• APS Itaituba — 30 vagas

• APS Jacundá — 34 vagas

• APS Marabá — 352 vagas

• APS Parauapebas — 136 vagas

• APS Redenção — 34 vagas

• APS Rondon do Pará — 34 vagas

• APS Tucuruí — 64 vagas

• APS Xinguara — 20 vagas (A Notícia Portal com informações do G1 Pará)