Confresa/MT se prepara para receber a 22ª edição do Melhores do Ano

O município de Confresa, no nordeste mato-grossense, será o palco de uma das noites mais aguardadas do ano. No dia 13 de dezembro, a cidade receberá a 22ª edição do evento “Melhores do Ano 2025”, que promete reunir personalidades, empresários, artistas e autoridades locais em uma grande celebração de reconhecimento e prestígio.

Sob a organização impecável de Laiza e Leonardo, o evento consolida-se como um dos mais elegantes e disputados da região. Ele destaca profissionais, empresas e figuras públicas que se sobressaíram ao longo do ano em seus respectivos segmentos.

Ao longo de sua história, o “Melhores do Ano” construiu uma trajetória marcada por glamour e credibilidade. Assim, tornou-se uma referência na valorização do talento e do empreendedorismo regional. Nesta edição, a expectativa é de casa cheia, muitas homenagens e fortes emoções, em uma noite de gratidão e celebração.

Além disso, o evento inclui a entrega de troféus, momentos especiais e diversas surpresas preparadas pela equipe organizadora. Dessa forma, reforça o compromisso de Confresa em reconhecer e incentivar o sucesso de quem faz a diferença no município e em toda a região. (Pedro Henrique, A Notícia Portal)