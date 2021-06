PARAENSE SOBE NO OCTÓGONO NESTE SÁBADO PARA BUSCAR PRIMEIRA VITÓRIA NO UFC

O paraense Antônio Arroyo entra no octógono neste sábado (5), no UFC em Las Vegas, para enfrentar o inglês Tom Breese. O lutador paraense vem se preparando na academia Jackson Wink e falou sobre sua preparação.

“A preparação está boa, dessa vez eu me preparei nos Estados Unidos e me sinto bem melhor em treinar em Albuquerque, que é uma cidade que possui uma altitude e é boa para quem é atleta, ajuda bastante com o gás. Fora a academia que é renomada e já possui vários campeões”, afirmou o atleta.

O paraense possui um cartel com nove vitórias (quatro nocautes, quatro finalizações e uma decisão dos juízes), quatro derrotas (duas finalizações e duas decisões dos juízes) e nenhum empate.

Já o adversário Tom Breese possui no cartel 12 vitórias (cinco nocautes, seis finalizações e uma decisão dos juízes) e três derrotas (um nocaute, uma finalização e uma decisão pelos juízes). O UFC Fight Night em Las Vegas começa às 16h50 (de Brasília).

UFC Rozenstruik x Sakai

5 de junho de 2021, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL (20h, horário de Brasília):

Peso-pesado: Jairzinho Rozenstruik x Augusto Sakai

Peso-pesado: Walt Harris x Marcin Tybura

Peso-médio: Roman Dolidze x Laureano Staropoli

Peso-meio-médio: Santiago Ponzinibbio x Miguel Baeza

Peso-médio: Dusko Todorovic x Gregory Rodrigues

Peso-médio: Tom Breese x Antonio Arroyo

CARD PRELIMINAR (17h, horário de Brasília):

Peso-mosca: Montana de la Rosa x Ariane Lipski

Peso-pesado: Tanner Boser x Ilir Latifi

Peso-meio-médio: Francisco Massaranduba x Muslim Salikhov

Peso-leve: Alan Nuguette x Mason Jones

Peso-pena: Makwan Amirkhani x Kamuela Kirk